Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко предложил построить парусное судно «Санкт-Петербург», которое в будущем могло бы стать главным «действующим лицом» на ежегодном празднике выпускников «Алые паруса». К постройке судна планируется привлечь самих выпускников.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Свое предложение Полтавченко обнародовал на заседании городского педсовета 27 августа, сообщает «Фонтанка». Судно может быть построено на одной из петербургских верфей к 2023 году, когда будет отмечаться 320-летие Санкт-Петербурга. Стоимость проекта пока неизвестна.

Градоначальник особо подчеркнул, что в строительстве корабля могут принять участие учащиеся старших классов школ и профильных профессиональных колледжей и училищ.

«Чудеса надо делать своими руками. Эта фраза наполнится новыми смыслами, когда мы увидим корабль белой ночью под алыми парусами», — сказал Полтавченко.

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Как отмечает ИА REGNUM, в настоящее время в празднике «Алые паруса» ежегодно участвует шведский бриг Tre Kronor of Stockholm. В разные годы во время «Алых парусов» главную роль в ходе праздника исполняли фрегат «Штандарт», парусник «Мир», учебное парусное судно «Юный Балтиец». Последнее собирались вновь привлечь к участию в празднике, но это не совпало с планами учебного судна.