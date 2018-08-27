Вильнюс, 27 августа, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в сентябре 2018 года посетит Литву. Об этом заявил депутат литовского парламента от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Жигимантас Павилёнис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 августа.

Lrp.lt Ангела Меркель и Даля Грибаускайте

Позже факт согласования визита подтвердила и канцелярия президента Литвы Дали Грибаускайте, однако пока не уточняется точная дата визита и темы переговоров.

Меркель в 2010 году уже посещала Литву. Тогда она выразила поддержку работам по закрытию Игналинской АЭС и строительству новой АЭС в Литве, которая, впрочем, так и не была построена.

Отметим также, что именно немецкое предприятие Nukem, которое в Литве хотят отстранить от процесса демонтажа Игналинской АЭС, является одним из основных подрядчиков проекта. Германия в Литве также возглавляет международный батальон НАТО быстрого реагирования.