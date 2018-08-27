Ярославль, 27 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Жители домов в Ярославле, в которых по программе капитального ремонта заменяют лифты, недовольны сроками проведения работ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ярославцы жалуются, что им придется жить без лифта два месяца.

Yarregion.ru Лифт

Так жители дома на ул. Яковлевской, 8, пишут в социальных сетях, что лифты отключили с августа по ноябрь. Добиться более конкретных сроков в фонде капремонта людям невозможно.

Сроков о заменах лифтов в конкретных домах у них нет. Телефон инженеров, отвечающих за дом, не дают, телефон подрядчиков (у которых по логике должен быть список домов и сроки замен) не дают, и кидают трубки. А по подъезду ходят мамы с колясками пешком до 9 этажа и еле дышат старички, которым можно теперь дома до зимы сидеть. Уже не говорю о вызове скорой», — написала в соцсети «Вконтакте» одна из жительниц дома.

С такими же жалобами обращаются жители дома 52, корп 3 по улице Громова. Всего в Ярославской области в 2018 году планируют заменить 254 лифта. Аукцион выиграла нижегородская компания ООО «Трансэнерго». В фонде капитального ремонта поясняют, что срок замены лифта составляет 70 дней. До истечения этого срока фонд не может торопить подрядчика

Сейчас производятся отключения лифтов в некоторых домах, где проводятся подготовительные работы по замене лифтов. То есть само новое лифтовое оборудование поступило, а сейчас происходит демонтаж старого оборудования. Есть график производства работ, он составляет 70 дней. Замена лифта — это достаточно трудоемкая работа. Вот она должна быть уложена в этот срок. На каких основаниях мы можем торопить подрядчика?», — рассказали порталу «ЯрНьюс» в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов.

Ярославцы ранее уже высказывались о нецелесообразности массовой замены лифтов, которые в абсолютном большинстве своем исправны и ранее капитально ремонтировались методом замены крупных узлов. Между тем властям удалось уговорить жителей принять участие в программе и проголосовать за капитальный ремонт — это можно сделать тольок с однобрения жителей.