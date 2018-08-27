Киев, 27 августа, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают решение министерства финансов страны осуществить частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

ИА REGNUM напоминает, что о решении ведомства стало известно 24 августа, в День независимости Украины, который власти отмечали с большим размахом.

«Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран. Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств», — сказано в сообщении минфина.

«По рынку пошел слух, что Украина провела частное размещение ценных бумаг (нот) с погашением в 2019 году на сумму $725 млн с доходностью порядка 9,1−9,15% годовых. Вынужденная сделка. Конечно же, нереально дорогая. Спровоцирует ли это распродажи украинских евробондов на рынке? Возможно, да. Ведь доходность евробондов Украины с погашением в 2019 году намного ниже: 6,76% годовых. Но пока рынки спокойны. Ведь кто-то может расценить такое размещение как Перемогу. Даже на Западе. Однако пока такое поведение минфина лишь свидетельствует о все более тугом затягивании долговой удавки на шее Украины», — комментирует решение минфина инвестиционный банкир Эрик Найман.

Экономист Виктор Скаршевский, в свою очередь, называет доходность 9,1−9,15% годовых «грабительскими процентами». Также он отмечает, что эксперты (в том числе сам Скаршевский) предполагали, что валюта у минфина Украины закончится в «сентябре-октябре», а на самом деле закончилась уже в августе.

«Военный парад и пафосная речь президента выглядят отвлекающим маневром относительно краткосрочного «частного займа», сделанного минфином на глобальных рынках… Сумма — $725 млн. И доходность — явно по поводу годовщины независимости! — более 9%», — комментирует заем политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт обращает внимание, что минфин даже побоялся официально публиковать эту цифру, втрое превосходящую ожидаемый рост ВВП, называя происходящее «латанием бюджетных дыр» и напоминая, что предыдущее размещение 15-летних евробондов (11 месяцев назад) было произведено под 7,375% годовых.