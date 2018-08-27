Астана, 27 августа, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении послом республики в Литву Виктора Темирбаева, сообщили 27 августа в пресс-службе главы государства.

Mfa.gov.kz Виктор Темирбаев (второй слева)

Темирбаев ранее занимал должность советника-посланника в посольстве Казахстана в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая бывший министр внутренних дел Казахстана Бауржан Мухамеджанов назначен послом республики в Грузии. Ранее Мухамеджанов занимал должность посла в Латвии и Литве.