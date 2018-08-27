Калуга, 27 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Доходы бюджета Калужской области за шесть месяцев 2018 года составили 29 млн 214 млн рублей, что на 4 млрд 623 млн рублей больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Темп роста составил 119%, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Министр финансов области Валентина Авдеевна отчиталась на заседании регионального правительства.

Судя по докладу министра финансов области Валентины Авдеевой, которая представила отчёт об исполнении регионального бюджета за первое полугодие, налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 21 млрд 992 млн рублей. По сравнению с 2017 годом доходы этой категории бюджета выросли на 1 млн 892 рубля. Темп роста составил 109%. На 405 млн рублей или 22% выросли доходы областной казны от налога на имущество организаций. Такой рост частично обусловлен тем, что у ряда компаний-инвесторов закончились налоговые льготы, ранее «подаренные» областным кабинетом министров крупнейшим инвесторам зашедшим в регион.

Кроме того, на 269 млн рублей выросли доходы от акцизов. Доходность данной статьи областного бюджета в основном увеличили акцизы на пиво и крепкий алкоголь после изменения федерального законодательства, регулирующего оборот алкогольных напитков.

Расходы бюджета исполнены в сумме 27 млрд 807 млн рублей. Темп роста составил 108%. На финансирование расходов социального характера направлено 18 млрд 47 млн рублей или 65% от общего объема расходов. Более 98% расходов — программные. На средства регионального бюджета осуществлялось финансирование 26 государственных областных, восьми ведомственных целевых и одной территориальной программ. Например, 346 млн рублей было израсходовано на оказание мер социальной поддержки калужанам с детьми. Эти меры получили порядка 40 тыс. жителей Калужской области. На развитие регионального здравоохранение было направлено 2 млрд 446 млн рублей, 34% этой суммы пошло на лекарственное обеспечение. Порядка 7 млрд 250 млн рублей было направлено на развитие образования.

В целом профицит областного бюджета сложился в объеме 1 млрд 408 млн рублей. Консолидированный бюджет области по доходам исполнен в сумме 35 млрд 744 млн рублей, что на 5 млрд 359 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Темп роста составил 118%.

«В целом консолидированный бюджет Калужской области за первое полугодие 2018 года исполнен профицитом в сумме 5 млрд 165 млн рублей», — почеркнула министр финансов региона Валентина Авдеева.

Напомним, за 2017 год консолидированный бюджет Калужской области получил 69 млрд рублей доходов. Этот показатель почти на 8 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Темп роста составил 113%. Также на 18% вырос уровень налоговых и неналоговых доходов региона, он составил 42 млрд рублей.