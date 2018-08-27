Воронеж, 27 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Разделение России на 14 макрорегионов может положительно сказаться на городах, в первую очередь, тех, которые станут центрами этих зон. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 27 августа заявил политолог Владимир Слатинов, комментируя инициативу Минэкономразвития. Так, в этом свете неплохие шансы для развития получит Воронеж, который сможет «оттянуть» часть ресурсов у Москвы.

Сергей Золотых Воронеж

В сентябре 2018 года Минэкономразвития России планирует внести в правительство проект «Стратегии пространственного развития», согласно которому России может быть разделена на 14 макрорегионов, сформированных с учетом социально-экономических связей между субъектами страны. В частности, согласно проекту, в Центральном федеральном округе могут появиться Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы. По мнению эксперта, вопрос о том, какой город станет центром последнего, даже не возникает.

«Если мы говорим о Центрально-Черноземном регионе, то здесь вообще нет вопросов, кто должен стать столицей. Воронеж остается неформальной столицей Черноземья и по своему потенциалу, и географическому, экономическому и социокультурному положению. Поэтому я думаю, что формирование в Воронеже инструментов развития макрорегиона, во-первых, формально повысит статус Воронежа, во-вторых, понятно, что если структуры возникнут, то Воронежская область получит определенные бонусы с этого», — сказал Владимир Слатинов.

Кроме того, Воронеж может существенно выиграть, если задачу по управлению макрорегионами совместить с формированием крупных агломераций.

При этом, по словам политолога, идея Минэкономразвития естественна. Совсем недавно в экспертном сообществе звучали идеи сделать полпредов, которые сейчас имеют исключительно политические функции, некими агентами развития, то есть дополнить их функционал и задачами экономического развития. По мнению Владимира Слатинова, Минэкономразвития тоже исходит из того, что необходима некоторая дополнительная территориальная координация задач, связанных с развитием и большими инфраструктурными проектами.

«Министерство, на мой взгляд, подходит более правильно, потому все-таки федеральные округа, которые у нас есть, слишком большие. Важнейший вопрос: какие структуры будут созданы для координации вопросов, связанных с хозяйственным развитием. Если начнется увеличение аппарата чиновников, то это, наверное, не слишком хорошо. Если это будут гибкие небольшие структуры, созданные в координирующем формате, и сами регионы примут участие в их создании, то, наверное, это будет более оправдано. То есть без создания структур, которые будут заниматься координацией проектов, распределения средств, невозможно. Важно, что эти структуры должны быть наделены реальными полномочиями экономического планирования, планирования территориального развития», — считает эксперт.

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