Бишкек, 27 августа, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Со 2 по 8 сентября в Иссык-Кульской области Киргизии будет введен запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров, авиамоделей и иных дронов. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Всемирных игр кочевников.

Worldnomadgames.com Игры кочевников

Делается это для обеспечения безопасности атлетов и зрителей, принимающих участие в этом международном спортивном мероприятии.

«В случае запуска дронов или других летательных аппаратов они будут сбиваться без предупреждения. Разрешение на использование воздушного пространства над ущельем Кырчын и ипподромом Чолпон-Аты для запусков будет только у секретариата ВИК», — подчеркивают организаторы Игр.

ИА REGNUM ранее сообщало, что открытие III Всемирные игры кочевников пройдут в Иссык-Кульской области Киргизии со 2 по 8 сентября 2018 года. Около 2 000 атлетов будут состязаться в 37 спортивных дисциплинах. Всего будет разыграно 594 медали — 174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых. Призовой фонд Игр превышает 26,6 млн сомов (26,3 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, что 4 августа 2018 года на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение во время его выступления в Каракасе на церемонии в честь годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Главу государства пытались убить с помощью квадрокоптеров, к которым были прикреплены самодельные взрывные устройства.