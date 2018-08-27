Симферополь, 27 августа, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Разделение на макрорегионы чем-то напоминает деление на экономические районы, принятое в СССР, однако пока не совсем понятно, что положено в основание проекта — текущие экономические показатели и географическая реальность или попытка управлять развитием. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политэкономический обозреватель Семён Уралов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Если подобным разделением просто зафиксировать реальность, то естественным образом зафиксируется отставание в развитии регионов. Если же, наоборот, будут поставлены цели с учетом выравнивания экономического развития и более глубокая межрегиональная интеграция, то задумка имеет шансы на успех», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, более предметно можно будет говорить, когда начнётся полноценная экспертиза проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предлагает создать 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами Российской Федерации. Соответствующий проект, названный «Стратегия пространственного развития», обещают рассмотреть в сентябре. Кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегионов, планируется добавить Южный, Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. В правительстве также отмечают, что каждый новообразованный макрорегион будет включать как минимум один крупный центр экономического роста.