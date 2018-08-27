Москва, 27 августа, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Волонтерам поисково-спасательного отряда удалось спасти 78-летнего пенсионера, затерявшегося в лесах Иркутской области, благодаря космическим снимкам, предоставленным компанией «Терра Тех» (структура холдинга «Российские космические системы», входит в госкорпорацию Роскосмос), сообщает 27 августа пресс-служба предприятия.

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«На снимке мы увидели много новых дорог и тропинок, которые не были указаны на обычных картах. Снимок из космоса значительно облегчил наше передвижение по лесу и повысил эффективность поисково-спасательной операции», — прокомментировал результат работы координатор организации «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Пожилой мужчина пропал еще 5 августа. В течение 12 дней волонтеры отряда пытались его найти по имеющимся у них картам, однако работа не принесла результата. После обращения в «Терра Тех» поисковикам были предоставлены актуальные изображения участков тайги, которые помогли своевременно обнаружить потерявшегося человека.

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