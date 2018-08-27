Кабул, 27 августа, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Авиация Военно-воздушных сил Таджикистана нанесла удар по территории района Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает 27 августа афганское агентство Khaama Press.

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Отмечается, что боевые самолеты провели операцию через несколько часов после боестолкновения между пограничниками Таджикистана и вооруженной группой афганцев, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

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Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о том, что удары были нанесены таджикской или российской авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее в Минобороны России отметили, что сообщение британского агентства Reuters не имеет отношения к реально произошедшему, и самолеты Воздушно-космических сил ВС РФ в приграничном районе Афганистана ударов не наносили.

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