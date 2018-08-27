Москва, 27 августа, 2018, 13:22 — ИА Регнум. В Москве в последний путь проводили ветерана футбольного клуба «Спартак» Алексея Парамонова. Церемония прощания прошла сегодня, 27 августа, в манеже футбольной академии. На ней присутствовали руководители российского футбола, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, прославленные ветераны и действующие игроки футбольного клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

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Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака» и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны Алексей Парамонов скончался 24 августа на 94-м году жизни.