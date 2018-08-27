Тель-Авив, Израиль, 27 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Арабская фракция израильского Кнессета требует от ООН осуждения нового израильского законопроекта о еврейском характере государства, сообщает 27 августа Anadolu.

ИА REGNUM Израиль

«Палестинская делегация, сотрудничающая с членами арабских партий, представленных в Кнессете, планирует нанести ущерб государству посредством лжи», — заявил посол Израиля при ООН Дэнни Данон.

Напомним, ранее парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства, что вызвало возмущение среди многих членов мирового сообщества. Закон называют дискриминационным, направленным на умаление прав арабского меньшинства в Израиле.