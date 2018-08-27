Ташкент, 27 августа, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Специалисты АО «Узбекистанские железные дороги» завершили реконструкцию и электрификацию участка Карши — Китаб протяженностью 124 км, сообщает 27 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на компанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Проект по модернизации участка был инициирован президентом республики Шавкатом Мирзиеёвым. Вдоль железнодорожной линии установлено специальное ограждение, построены тяговая подстанция, новые вокзалы, два моста и 20 искусственных сооружений. В настоящее время на участке проходят технические испытания.

Напомним, в начале июля в АО «Узбекистанские железные дороги» сообщили, что компания планирует инвестировать $20 млн в развитие сортировочной железнодорожной станции «Чукурсай», на базе которой будет создан логистический центр.