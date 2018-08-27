Москва, 27 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. По мнению начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова, российская ПВО еще в конце 90-х годов на десять лет обогнала по качеству Запад. В настоящее время поле боя надежно защищено средствами противовоздушной обороны по всем эшелонам. Ни одна армия в мире, кроме российской, не имеет ПВО в полном комплекте: ближнего, малой дальности, среднего и дальнего радиуса действия.

Mil.ru Боевой лазерный комплекс «Пересвет»

Генерал также отметил наличие серьезных научных наработок в данной сфере. Большую роль в этом играет Смоленская академия ПВО. Только на форуме «Армия-2018» данное профильное военное учебное заведение показало семь научных работ по электродинамике и радиолокации. Подобные научные наработки позволят в уже ближайшее время представить макеты новых образцов вооружения. Научные достижения России позволяют создавать оружие на новых физических принципах.

Следует отметить, что ВС РФ уже располагают перспективным боевым лазерным комплексом «Пересвет». Комплекс способен решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Боевой лазер, кстати, считается более точным и более дешевым оружием по сравнению с противоракетами. Энергию для лазера боевой модуль «Пересвета» получает от компактных ядерных установок.