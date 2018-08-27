Москва, 27 августа, 2018, 12:49 — ИА Регнум. С целью улучшения межрегионального взаимодействия и «раскрытия социально-экономического потенциала» на территории России предложили создать 14 макрорегионов. Об этом пишет 27 августа «Коммерсантъ».

Economy.gov.ru Станислав Орешкин

По сведениям издания, Минэкономразвития РФ разработало проект, названный «Стратегия пространственного развития», который предполагается внести на рассмотрение правительства России уже в сентябре 2018 года.

В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов России, которые будут отражать сложившиеся социально-экономических связи. Кроме двух существующих макрорегионов (Дальневосточного и Северокавказского) предлагается сформировать Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Байкальский и Енисейский.

В проекте указано, что каждый макрорегион должен будет включать как минимум один крупный центр экономического роста. Всего на территории России таких центров роста будет порядка 35−40, и они к 2035 году обеспечат, по мнению авторов проекта, до 65% экономического роста РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, говоря о вышеуказанном проекте, заявил, что деление территории России на макрорегионы и проекты развития агломераций могут привести к проблемам в развитии малых и средних городов.

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