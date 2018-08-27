Ереван, 27 августа, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Решение Баку запретить въезд в страну члену официальной делегации канцлера Германии отразится на германо-азербайджанских отношениях. Об этом в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил депутат бундестага Альберт Вайлер, въезд которому в Азербайджан был запрещен.

azatutyun.am Альберт Вайлер

«Да, это [решение официального Баку] отразится на германо-азербайджанских отношениях, это определенно будет иметь свое влияние. И если вы следите, то это влияние уже заметно в немецких СМИ», — сказал депутат бундестага.

По его словам, нет причин для того, чтобы он вновь не мог посетить Степанакерт, хотя пока нет четких сроков его нового визита.

«Реакция на [это решение официального Баку] внутри правящей силы Германии была разной. В частности, консерваторы заявили, что нужно отменить визит Ангелы Меркель в Азербайджан. Были те, кто отмечал, что если мы не поедем в Азербайджан, то лишимся возможности участвовать в урегулировании карабахского конфликта, а Германия поддерживает мирное урегулирование этой проблемы. Итак, мы должны были ехать. Я также поговорил с канцлером Ангелой Меркель, и в итоге мы решили ехать в Баку, чтобы показать, что мы заинтересованы в мирном урегулировании карабахского конфликта», — сказал Вайлер.

Альберт Вайлер является членом правящего Христианско-демократического союза Германии, с 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Германии — Бундестага. Вайлер был в составе делегации, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, которая посетила Тбилиси, Ереван, а сегодня отправилась в Баку. Накануне регионального тура канцлера Германии официальный Баку запретил Альберту Виллеру въезд в Азербайджан, мотивируя это тем, что в прошлом он посетил Нагорный Карабах без разрешения Баку. Вайлер остался в Ереване, а немецкая делегация уехала в Баку без него.

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