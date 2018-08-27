Москва, 27 августа, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Сообщения британского агентства Reuters о якобы нанесении самолетами Воздушно-космических сил ВС РФ ударов по позициям боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничном районе Афганистана не соответствуют действительности, сообщили 27 августа в Минобороны России.

Vitalykuzmin.net Су-27

По данным оборонного ведомства, российские военные самолеты не выполняли никаких боевых задач в районе границы Таджикистана и Афганистана.

Напомним, ранее 27 августа Reuters сообщило о том, что таджикский или российский самолет якобы нанес авиаудар во время столкновений, которые произошли между наркоторговцами и пограничниками Таджикистана, двое из которых погибли.

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