Москва, 27 августа, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Поскольку подорожание бензина в РФ приобрело катастрофический характер, правительство пошло на чрезвычайные меры и приостановило осуществление налогового манёвра, хотя и не отказалось от самой идеи изъять деньги из РФ с его помощью. Об этом 27 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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«Повышение цен на бензин, которое произвело шокирующее впечатление и стало одним из факторов идущей сейчас делегитимации власти, было вызвано именно налоговым манёвром, — объяснил Делягин. — Он уже сделал работу нефтеперерабатывающих заводов на внутренний рынок убыточной. В результате чего правительство уже всерьёз рассматривает вопрос о субсидировании одной из самых прибыльных отраслей российской экономики — нефтепереработки».

Кроме того, Делягин констатировал, что предстоящее повышение акцизов на топливо приведёт к тому, что люди станут покупать меньше бензина, и соответственно нефтеперерабатывающим заводам придётся выплачивать субсидии.

«Это не только абсолютная экономическая безграмотность и непонимание экономических основ, но и демонстрация того, что российские либералы, насколько можно судить, служат Западу и ради того, чтобы экономить ценный ресурс для Запада, готовы уничтожить российскую экономику и перевести её в предельно неэффективный режим всеобщего дотирования», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью РБК пообещал, что набор инструментов, имеющийся у правительства России, позволит удержать розничную цену на топливо в рамках инфляции.

По словам чиновника, несмотря на то, что с 1 января 2019 года правительством РФ запланирован подъём акцизов на бензин и дизельное топливо, российские власти предусмотрели необходимые механизмы для недопущения скачка цен на горючее, «чтобы удержать цены на розничных рынках в районе инфляции».