Москва, 27 августа, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Правительство РФ рассчитывает снизить потребление нефтепродуктов внутри России ради того, чтобы нарастить их экспорт, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещанное вице-премьером РФ Дмитрием Козаком повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с первого января 2019 года. Кроме того, тогда же начнётся завершение манёвра в нефтяной отрасли, предусматривающего уменьшение таможенных пошлин и одновременный рост налога на добычу полезных ископаемых.

(сс)Falkenpost Бензин

«Так называемый налоговый манёвр — это одновременное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых, которое удорожает нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке России, и снижение экспортных пошлин, которые упрощают и удешевляют экспорт, — сказал Делягин. — То есть это способ снизить уровень потребления нефти и нефтепродуктов в РФ за счёт их удорожания и высвободить их для экспорта. Возникает ощущение того, что это способ сэкономить ценный природный ресурс, чтобы его не потребляли «русские варвары», а нефть и нефтепродукты РФ доставались представителям цивилизованного Запада».

Также Делягин отметил, что динамика непропорциональная, так как таким образом правительство планирует увеличить доход федерального бюджета за шесть лет более чем на 1 трлн рублей.

«То есть, грубо говоря, в результате этого манёвра у нефтяных компаний собираются изъять около 1 трлн рублей, — объяснил Делягин. — Непонятно, зачем это делается, так как на 1 августа неиспользуемые остатки средств в федеральном бюджете составляют 8,6 трлн рублей. Тем не менее с каким-то маниакальным упорством правительство пытается изымать деньги из России, чтобы закопать их в землю. Это само по себе наносит России колоссальный ущерб, а налоговый манёвр обеспечивает неприемлемое удорожание нефти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью РБК вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что, несмотря на запланированный с 1 января 2019 года подъём акцизов на бензин и дизтопливо, резкого роста цен на топливо не будет.

С нового года в России будут увеличены акцизы на бензин и дизтопливо на 3,7 тыс. рублей (до 11,892 тыс. рублей за тонну) и 2,7 тыс. рублей (до 8,258 тыс. рублей за тонну) соответственно.

«Акцизы будут восстановлены в тех объёмах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сообщил Козак и заверил, что правительство России будет применять «весь имеющийся набор инструментов», чтобы не допустить резкого скачка цен на бензин.