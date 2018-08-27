Москва, 27 августа, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Процесс замены импортных товаров на отечественные в России не является ответом на введённые и постоянно обновляемые санкции в отношении Москвы. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: В США обнародован новый пакет санкций против России

Американские санкции — это не «драконовские меры», а полное беззаконие

По словам главы ведомства, работа по импортозамещению ведётся Россией планомерно на протяжении многих лет, а высокотехнологичную продукцию, которую невозможно заменить в одночасье, страна закупает на открытом рынке.

«Это не ответ на санкции сегодняшнего дня, это системная работа, которая не зависела абсолютно от тех ограничений, которые сегодня либо вводятся, либо будут вводиться, — цитирует РИА Новости слова Дениса Мантурова. — Мы находили возможность приобретать то, что нам необходимо».

Также по теме: «Неблагодарное дело»: Мантуров об ответных мерах на санкции США

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа вступили в силу новые санкции Соединённых Штатов в отношении России, анонсированные в начале августа. Поводом для введения новых ограничительных мер стала убеждённость Вашингтона в причастности России к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу Лондона, и его дочери Юлии. США уверены, что химическое оружие против Скрипалей применила именно Москва.

Так, новые санкции предусматривают запрет на кредиты и экспорт американского оружия в Россию. Также, согласно документу, будет приостановлена выдача лицензий на поставки российским государственным компаниям оружия и продукции двойного назначения из США. При этом запрет не затронет российско-американское сотрудничество в космической сфере и не будет распространяться на продукцию, необходимую для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.