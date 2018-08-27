Красногорск, 27 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. 25 августа в подмосковной Балашихе прошёл митинг обманутых дольщиков — представители 43 брошенных объектов Московской области вышли к зданию администрации с целью привлечь внимание властей к проблеме долгостроя и требованием принять закон по достройке всех объектов. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения обманутых дольщиков Константин Саморуков, на встрече присутствовало более 600 человек. По итогам мероприятия была принята резолюция, которую направят президенту РФ, в региональные министерства строительства и правительство Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Ипотека есть, а квартиры нет...»

«Более 600 подписей собрано со всех ЖК. Мы выступаем за комплексное решение проблемы: люди готовы ждать, но нужно понимать, что есть политическая воля, конкретные этапы, сроки», — подчеркнул он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Балашихе

Саморуков отметил, что осенью 2017 года дольщики выступили с инициативой провести экспертизу объектов, чтобы понимать «денежный» масштаб проблемы, однако предложение осталось проигнорированным со стороны властей региона.

«Сейчас есть политическая воля по объектам Urban Group, где сразу провели экспертизу и выделяют 14 млрд рублей. Помимо помощи, это яркая кампания для освещения перед выборами, мы хотим, чтобы миллиарды уходили не на пиар-кампанию губернатора, а на решение реальных проблем», — отметил он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Путин помоги...»

Добавим, 26 августа также была подана заявка на проведение акции протеста обманутых дольщиков со стороны инициативной группы недостроенного жилищного комплекса «Опалиха О3» в городе Красногорске. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила одна из обманутых дольщиц Ксения, заявка на митинг была отклонена.

«Мы собирались вселяться в палаточный городок, но накануне мероприятия нам позвонили из красногорской полиции и запретили. Пригрозили, что всех заберут в отделение полиции, если мы это сделаем», — сообщила она.

Дольщики требуют немедленного начала строительных работ, а также сокращения сроков достройки жилищного комплекса. Например, 14 дом, общая готовность которого составляет 95%, обещают достроить лишь в третьем квартале 2019 года при том, что просрочка по сроку сдачи данного объекта составляет уже 9 месяцев.

«Мы требуем реального документа и гарантии, что нас начнут строить хотя бы через год, и объяснения, что мешает, тем более деньги выделили. Наша инициативная группа предоставила всю документацию. Однако даже дорожная карта сейчас есть только в виде презентации на словах, а не документа», — подчеркнула Ксения.

Напомним, 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области вынес решение о банкротстве компаний — застройщиков «Урбан Групп», ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митинг обманутых дольщиков в Балашихе

Читайте подробнее: Пять компаний застройщика Urban Group признаны банкротами