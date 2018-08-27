Хельсинки, 27 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Североатлантический альянс является важным игроком для безопасности Европы, сотрудничество с которым выгодно в том числе Финляндии, заявил 27 августа на ежегодном съезде финских послов в Хельсинки министр иностранных дел страны Тимо Сойни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Бесполезно пытаться представлять действия НАТО как провокационные, когда оно отвечает на силовую политику России», — цитирует Сойни пресс-служба МИД Финляндии.

По его словам, сотрудничество Финляндии и Швеции с альянсом является выгодным, поскольку страны способны действовать с НАТО совместно, но это не означает их членства в блоке.

Напомним, ранее Финляндия официально присоединилась к работающему в Литве центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности. В настоящий момент в центре работают эксперты из 11 стран — Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Италии, Латвии, Турции, Великобритании, США, Чехии и Финляндии.

Центр передового опыта Североатлантического альянса по энергетической безопасности анализирует аспекты военной энергетической эффективности и безопасности и защиты критической энергетической инфраструктуры.