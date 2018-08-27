Тула, 27 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Профилактическая акция «Я здоров!» состоялась 25 августа в Туле в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В рамках акции все желающие могли пройти обследование в передвижных медицинских комплексах и получить консультации врачей-специалистов.

Tularegion.ru Акция

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина подчеркнула, что акция проходит в рамках проекта «Мужское здоровье», который реализуется в регионе по поручению губернатора Алексея Дюмина. По ее словам, число желающих пройти комплекс мероприятий по сохранению мужского здоровья, обследоваться у специалистов растет. Кроме того, обследования жители могли пройти в выездных комплексах «Женское здоровье» и Центр здоровья детей.

В рамках акции на фонтанной площади работали также игровые площадки, прошли «веселые старты», мастер-классы по скандинавской ходьбе, футболу и др. Также работала ярмарка «Полезные продукты», направленная на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания. В широком ассортименте были представлены экопродукты, «правильные» сладости, натуральные сыры, выпечка из цельнозерновой муки, яблоки, выращенные на просторах Тульской земли, мед, собранный на местных пасеках, березовый квас и многое другое.