Руза, Московская область, 27 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Возгорание на закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Аннино» в Рузском городском округе Московской области ликвидировано. Об этом в Instagram сообщил глава округа Максим Тарханов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тлеющий мусор

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"Полигон «Аннино» потушен. Благодарю службы за слаженную работу», — написал градоначальник.

Он также добавил, что ситуацию на полигоне оставили под круглосуточным наблюдением и контролем.

https://www.instagram.com/p/Bm8lNk4ghc8/

Напомним, пожар в «Аннино» начался 25 августа в результате поджога. Площадь возгорания составила 90 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать мусор на полигоне «Аннино», открытом в 1975 году, прекратили в конце 2016 года. В настоящее время ведётся подготовительная работа по рекультивации свалки. 26 июля 2018 года на полигоне началось тление бытовых отходов. Очаги тления были локализованы в августе.