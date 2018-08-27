Владимир, 27 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Во Владимирской области на участке трассы М-7 из-за природного пожара ограничена скорость до 70 км/ч. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Меры приняты из-за того, что видимость на участке составляет не более 700 м.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Ограничение введено на участке трассы со 104-го по 111-й километр. Он располагается в Петушинском районе.

ИА REGNUM напоминает, что 25 августа в Петушинском районе произошел крупный природный пожар. На момент локализации возгорания огонь распространился на площади в 500 гектаров. Его тушили более 300 людей, также к работе были привлечены вертолеты. В районе работает оперативный штат. Ситуация находится на контроле областной администрации.