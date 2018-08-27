Сана, 27 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла несколько воздушных ударов по позициям хуситов в Йемене, сообщает 27 августа Al Arabia.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

Удары были нанесены по тренировочным лагерям хуситов, расположенных к юго-востоку от столицы Саны. В результате нападения погибли и получили ранения десятки человек. Другие подробности не уточняются.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.