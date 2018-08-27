Симферополь, 27 августа, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Находки, обнаруженные археологами на затонувшем в 1786 году у крымского мыса Тарханкут военном корабле Черноморского флота «Святой Александр», помогут учёным пролить свет на раннюю историю флота. Как уточнил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, найденные предметы дополнят экспозицию военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водолазы

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Среди находок — новые предметы, составляющие вооружение и оснащение корабля, в частности штурмовая мортира и свинцовый лот.

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Древнее массовое захоронение обнаружено в Крыму

Напомним, русский парусный линейный корабль «Святой Александр» был построен в 1717 году, участвовал в завершающем этапе Северной войны и разбился о подводный риф в районе Тарханкута в 1786 году. Место крушения обследуется с 2006 года, и каждый раз волонтёры-подводники из тульского клуба «Нептун» находят всё новые детали погибшего судна.