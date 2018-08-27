Берлин, 27 августа, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Санкции Соединенных Штатов Америки в отношении России, Китая, Турции и других стран заставляет Евросоюз и Германию искать ответ. Об этом 27 августа заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на конференции послов в берлинском МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, внезапное принятие Вашингтоном «неспецифических» санкций против Москвы, Пекина, Анкары и других экономических партнеров затрагивает всю Европу, в том числе и Берлин.

«Санкционная политика США вынуждает нас искать европейский ответ», — заявил Маас.

Напомним, сегодня, 27 августа, власти США ввели новый пакет ограничительных мер против России в связи с тем, что Москва якобы имеет отношение к применению химического оружия в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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