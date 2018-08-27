Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. На улице Репина на Васильевском острове Санкт-Петербурга начался снос флигеля XVIII века, связанного с именем художника Павла Филонова. Градозащитники требуют от властей вмешаться и остановить разрушение здания. Они настаивают на дополнительном обследовании. Об этом сообщили ИА REGNUM 27 августа в Санкт-Петербургском городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

СПб отделение ВООПИиК Флигель на улице Репина в Петербурге

«В субботу с помощью тяжёлой техники рабочие разрушили верхнюю часть флигеля (кровлю и часть кирпичных стен)», — отметили в ВООПИиК.

Ранее НИИ Океанологии, который распоряжается зданием, запланировал снос флигеля дома Долгоруковых (памятника регионального значения) с воссозданием его из новых материалов. Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) разрешил эти работы.

В свою очередь, градозащитники настаивали на сохранении флигеля: в доме Долгоруковых в начале XX века располагалась мастерская академика Л. Е. Дмитриева-Кавказского, с посещения которой начался творческий путь художника Павла Филонова.

В конце мая 2018 года в Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло межфракционное совещание депутатов по ситуации вокруг флигеля дома Долгоруковых. На нем было решено создать рабочую группу по выработке независимой экспертной оценки. Эта работа пока не завершена.

Как утверждают градозащитники, заключение об аварийности здания, на основании которого принято решение о сносе, «не является объективным и профессиональным». Они настаивают на независимом техническом обследовании здания.

В частности, кандидат технических наук, доцент СПбГАСУ, заслуженный строитель России Анатолий Осокин отмечал, что упомянутое заключение является лишь первичным документом и не может являться основанием для принятия решения, поэтому необходимо дальнейшее исследование здания.

Ранее активисты обратились в Куйбышевский районный суд и ходатайствовали об этом же на судебном заседании, состоявшемся 14 августа.

«Принять окончательное решение по ходатайству планировалось в сентябре, однако НИИ Океанологии, по-видимому, решил избавиться от здания раньше», — заявляют активисты.

Градозащитники обратились к депутатам Заксобрания Борису Вишневскому и Оксане Дмитриевой и в Службу строительного надзора Петербурга с требованием вмешаться и остановить демонтаж исторического флигеля.

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