Пермь, 27 августа, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Орджоникидзевском районе Перми возле одного из детских садов найдено несколько градусников с ртутью. Об этом журналистам сообщил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях краевого управления МЧС России Андрей Садилов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

Градусники были найдены 26 августа на парковке детсада. Они были разбиты. Но, как отмечает Садилов, ртуть не попала за пределы колб.

Градусники были собраны для утилизации. Специалисты Роспотребнадзора проверили территорию и пришли к выводу, что угрозы населению нет.