Ярославль, 27 августа, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод продолжит борьбу на выборах в Ярославскую областную думу. Верховный суд отменил решение ярославского облсуда о снятии кандидата на выборах по одномандатному округу № 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Евгения Овод.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд снял ее с выборов по иску кандидата от «Коммунистов России» в связи с нарушениями, обнаруженными в поданных документах.

Чем именно руководствовался суд, мне неизвестно, мотивированное решение будет позже. Хорошо, что Верховный суд разобрался, однако все это, конечно, мешало вести кампанию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Это первое решение Ярославского областного суда, отмененное Верховным судом на этих выборах в Ярославскую облдуму.