Ярославль, 27 августа, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославле городская прокуратура выявила факт приемки некачественных работ по губернаторской программе «Решаем вместе!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Мэрия Ярославля

Прокуратурой города Ярославля проведена проверка по вопросу выполнения работ по благоустройству и ремонту территории двора у дома № 52/45 по ул. Елены Колесовой.

Установлено, что в рамках муниципального контракта подрядчик некачественно выполнил установку ограждений и озеленение дворовой территории. Кроме того, были нарушены сроки их выполнения.

«При этом работы приняты заказчиком по контракту — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля — без замечаний», — отмечают в прокуратуре.

Прокуратурой города Ярославля в адрес МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные недостатки устранены подрядчиком, а также приняты меры по взысканию в городской бюджет неустойки за нарушение сроков выполнения работ.