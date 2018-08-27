Ватикан, 27 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Папа римский Франциск считается умеренным священником, который не боится сочувственных заявлений в адрес гомосексуалистов, однако святой отец не совсем открыто относится к этому вопросу: по его мнению, дети с гомосексуальными наклонностями должны отправляться к психиатру, передает немецкий телеканал N-TV 27 августа.

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812–1814

Глава католической церкви сделал подобное заявление во время пресс-конференции в самолете на обратном пути из Ирландии в Ватикан.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он посоветует родителям таких детей, понтифик ответил, что рекомендует им «молиться, не осуждать, разговаривать, понять». По словам Франциска, детская психиатрия способна добиться больших результатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Франциск посетил с двухдневным визитом Ирландию, где побывал на IX Всемирной встрече католических семей.