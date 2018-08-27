Владивосток, 27 августа, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В четырех муниципалитетах Приморского края веден режим ЧС регионального значения — мосты снесены, дороги размыты, дома «по колено» в воде, более 300 человек оказались заложниками водной стихии. Таковы результаты разгула нескольких прошедших тайфунов и циклов в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Казалось бы, работы — непочатый край, но врио губернатора Андрей Тарасенко по другому расставил приоритеты: он 27 августа улетел на встречу с президентом Владимиром Путиным в Кемеровскую область.

И. Имре. Наводнение

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Непрекращающиеся дожди в Приморье заставили вспомнить местных жителей о страшном, разрушительном тайфуне 2016 года «Лайнрок». Большая вода и в этот раз принесла много разрушений. При этом, по прогнозу синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся до конца августа.

Тайфун «Соулик», бушевавший на Корейском полуострове, со всей мощью обрушился на Приморье 25 августа. Побережье Тихого океана подтопили пятиметровые волны — отдыхающие в срочном порядке покидали пляжи, а местные жители спасали вещи и домашний скот. Пик паводков на территории Уссурийска, Октябрьского, Шкотовского, Михайловского, Пограничного районов ожидается в к концу понедельника, 27 августа.

На данный момент, по оперативной информации, в Михайловском районе затоплено 56 жилых домов, в Уссурийске — около 200, под водой ещё 300 подворий в пяти населенных пунктах. Всего под воду ушло более 30 дорог и 10 сел. Режим ЧС регионального уровня введен уже в четырех муниципальных образованиях Приморья: Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Каплунов сообщил, что в крае развернуты четыре пункта временного размещения граждан. Пока 21 человек размещен в Уссурийске.

Рабочие группы по поручению врио губернатора выехали в пострадавшие районы сразу после начала ливней. Комиссии по оценке ущерба от наводнения начали оценивать масштаб.

Особую тревогу вызывает Уссурийский городской округ — именно здесь большая вода приносит большие беды и разрушения. По мнению главы региона Андрея Тарасенко, спасти город от ежегодных паводков может строительство новой дамбы и реконструкция действующих гидросооружений. По поручению полпреда Юрия Трутнева был разработан комплексный план по защите Уссурийского городского округа от наводнений. Андрей Тарасенко уже направил проект в правительство России.

«Подтопленных социальных объектов нет. Есть детские сады, где вода пошла в подвал, сейчас мы там воду откачиваем. На подтопленных дорогах выставлены посты ДПС, также в муниципалитете работают специалисты МЧС. В отрезанные села доставляются вода, хлеб и необходимые продукты питания, — пояснил глава администрации Уссурийска Евгений Корж.

Видимо, хорошо отлаженная работа позволила врио губернатора покинуть регион в такое время — Тарасенко примет участие в заседании комиссии при президенте РФ в Кемеровской области по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Между тем синоптики говорят о новом тайфуне «Джебу». Это будет уже 21-й тайфун в 2018 году.

«Будем за ним следить, пока бы не хотелось говорить, что он выйдет на Приморье. Но опять-таки ситуация настораживающая. В начале сентября над Китаем может образоваться новый циклон, который может выйти на западные районы региона», — сказал главный синоптик края Борис Кубай.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Приморье за несколько дней ливневых дождей выпала трёхмесячная норма осадков. Были подтоплены 170 населённых пунктов, на территории большинства муниципалитетов действовал режим чрезвычайной ситуации федерального значения, некоторые поселения оказались отрезаны от цивилизации. Ущерб от тайфуна «Лайонрок» оценили более чем в 7 млрд рублей.

Около 3,7 млрд рублей — на восстановление дорог. Ущерб для сельского хозяйства оценили в 622 млн рублей, 500 млн — аварийно-восстановительные работы, 1,3 млрд рублей — на выплаты пострадавшим.

В некоторых районах до сих пор идут суды по возмещению ущерба.