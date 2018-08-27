Москва, 27 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Российская компания «Силовые машины» за предстоящие несколько лет должна разработать отечественную турбину для электростанций. О надеждах правительства РФ на этот счет рассказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

Siemens Pressebild Турбина Siemens

По его словам, в ближайшие три-четыре года российская промышленность должна создать турбину, по качеству не уступающую турбинам, которые производит немецкий концерн Siemens. Это следует сделать для обеспечения технологической безопасности России, подчеркнул вице-премьер.

«Если будет тотальный запрет на поставку турбин в нашу страну — в случае с Siemens речь шла как раз об этом, — мы столкнемся с огромными проблемами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил у государства преференций и на внутреннем рынке, доступ на который усложнился после введения санкций.

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