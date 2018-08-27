Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Ограбление магазина «Пятерочка» в Красносельском районе Петербурга фактически оказалось раскрыто благодаря невнимательности самого грабителя: он потерял на месте преступления свою банковскую карту, с именем и фамилией.

Цитата их х/ф «Большой куш» реж Гай Ричи. 2000. Великобритания, США Грабитель

Преступление с оттенком комизма произошло на улице Пионерстроя около 15:00 в воскресенье, 26 августа, сообщает агентство «Оперативное прикрытие». Мужчина, на вид 30 лет, угрожая ножом, набрал товаров, отказался платить и скрылся. Директор магазина обратилась в полицию.

При осмотре места происшествия нашли карту одного из банков.

«Кредитка принадлежит 28-летнему петербуржцу, ранее судимому за разбой. Мужчина проживает в паре домов от магазина», — отмечает источник.

Теперь сотрудники полиции разыскивают предполагаемого грабителя для привлечения его к уголовной ответственности.

«По данному факту в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.