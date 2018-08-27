Кемерово, 27 августа, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Проводит в России пенсионную систему нужно, потому что сейчас на одного пенсионера приходится лишь двое работающих граждан, ранее это соотношение составляло один к четырём. Если оставить выход на пенсию, как сейчас, то через некоторое время пенсионерам нечем будет платить пенсию, заявил корреспонденту т ИА REGNUM ренер-преподаватель ГБФСУ КО «СШОР по легкой атлетике им. В.А. Савенкова», чемпион летних олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике (Кемеровская область) Вячеслав Иваненко.

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Повышения пенсионного возраста требует и финансовое положение в стране. Но повышать нужно, но так не резко, сразу на восемь и пять лет. Переход должен быть плавным. Кроме того, женщинам не стоит так высоко поднимать возрастную планку, на них по жизни лежит множество задач.

«Люди, которым повысят пенсионный возраст, нужно быть здоровыми, нужно, чтобы они дольше и качественней жили. Для этого надо возродить спортивные оздоровительные программы для старшего поколения. В 90-х годах структура была разрушена, чтобы это возродить, потребуется время. Но в Кемеровской области действует целая программа по возрождению здорового образа жизни и, в частности, у людей предпенсионного возраста», — высказал свое мнение Иваненко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»