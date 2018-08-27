* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 27 августа, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы США заявили о ликвидации в Афганистане высокопоставленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 августа Associated Press.

Солдаты армии Афганистана

Террорист связанный с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивался с 2014 года за преступления против шиитского меньшинства страны, а также против правоохранительных органов. Он был ликвидирован ударом с воздуха.

Напомним, в Афганистане действуют сразу несколько террористических группировок, наиболее влиятельная из которых «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зачастую вступают с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вооруженные столкновения.