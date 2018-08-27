Владимир, 27 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Почти 500 гектаров леса охватил огонь в Петушинском районе Владимирской области 25 августа. Спасатели в течение суток боролись с пожаром. Возгорание удалось ликвидировать только вечером 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

skeeze Лесные пожары

Пожар возник 25 августа. Общая площадь активного тления составила 300 гектаров. По данным на вечер 26 августа, возгорание удалось локализовать. В работах принимали участие 336 человек и более 70 единиц техники, в том числе применялись два вертолета Ми-8, два самолета Ил-76 и вертолет Ка-32.

«Всего за весь период авиацией осуществлен 21 вылет, 225 сливов, использовано 1384 тонны воды», — сообщили в пресс-служба МЧС.

В районе создан штаб по ликвидации пожара. Как сообщила пресс-служба администрации региона, спасательные работы на месте контролирует заместитель губернатора Ренат Чагаев. Координирует работу начальник ГУ МЧС России по региону Владимир Белозёров.