Токио, 27 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Токио начало функционировать первое в мире беспилотное такси. Экспериментальный проект запущен в рамках подготовки к Олимпийским играм 2020 года. Об этом 27 августа сообщило агентство Nikkei Asian Review.

Цитата из видео «Self-driving taxi tested in Tokyo». youtube.com Беспилотное такси

https://twitter.com/NAR/status/1033968568004530176

Беспилотное такси компании Hinomaru Kotsu, разработанное инженерами предприятия ZMP, передвигается по дорогам общего пользования. Длина маршрута составляет 5,3 км, он начинается у токийского железнодорожного вокзала, а заканчивается в районе Роппонги. Сейчас такси совершает только четыре поездки в день, чтобы воспользоваться им, необходимо заранее забронировать поездку при помощи специального онлайн-сервиса.

Стоимость поездки составляет 1,5 тыс. иен (910 рублей по текущему курсу). Эксперимент продлится до 8 сентября 2018 года. Стоит отметить — несмотря на то, что автомобиль передвигается в беспилотном режиме, работу автопилота контролирует водитель.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что японская компания Subaru намерена к 2020 году выпустить серийный автомобиль с автопилотом второго поколения. Испытания транспортного средства автопроизводитель сейчас проводит на полигоне, расположенном на острове Хоккайдо.