Генуя, Италия, 27 августа, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Болельщики генуэзского футбольного клуба «Дженоа» молчали первые 43 минуты матча чемпионата Италии с «Эмполи», тем самым почтив память погибших при обрушении моста в Генуе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Болельщики воздержались от скандирования на протяжении 43 минут — почти всего первого тайма. Число минут молчания равно числу жертв трагедии.

После истечения 43 минут зрители стали аплодировать и скандировать «Генуя, Генуя». В этот момент на электронном табло стадиона появился список с именами жертв трагедии.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился построенный в 1967 году мост Моранди. В момент происшествия на мосту находилось более 30 автомобилей Жертвами трагедии стали 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних.