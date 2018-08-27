Курган, 27 августа, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Первое слушание по уголовному делу бывшего начальника УФСИН по Курганской области назначено на 5 сентября 2018 года. Он обвиняется во взятках, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель суда Наталья Иванищева.

Оноре Домье. Юристы. 1856

Напомним, по версии следствия, в 2012 году бывший начальник УФСИН по Зауралью 55-летний Ильяз И. растратил бюджетные деньги на сумму более 13 млн рублей. Финансы были выделены на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района, куда должны были заселить сотрудников и пенсионеров системы службы исполнения наказаний. Ильяз И. подозревается в завышении сметы строительства дома с помощью руководителя фирмы-застройщика. Кроме того, данный дом был принят с существенными недостатками и нарушениями.

К тому же Ильяза И. подозревают в хищении бюджетных денег на строительстве СИЗО-1 города Кургана в 2015—2016 годах. Причём следственный изолятор до сих пор не функционирует в полном объеме.

Также бывшего начальника УФСИН по Курганской области подозревают в трёх взятках стройматериалами, которые он получил от представителя фирмы-застройщика в 2012—2014 годах и использовал их при возведении семейного загородного коттеджа. Ильяза И. обвиняют в том, что дом строился силами осужденных, отбывавших наказание в исправительных колониях Курганской области. Причём один из них сбежал со строительства коттеджа, однако оформлен побег был якобы из колонии.

Ожидает правосудия бывший начальник УФСИН по Курганской области под подпиской о невыезде. Уголовное дело против него насчитывает 50 томов.