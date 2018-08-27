Москва, 27 августа, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Набор инструментов, имеющийся у правительства России, позволит удержать розничную цену на топливо в рамках инфляции. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

По словам вице-премьера, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса, несмотря на то, что с 1 января 2019 года правительством РФ запланирован подъем акцизов на бензин и дизельное топливо, российские власти предусмотрели необходимые механизмы для недопущения скачка цен на горючее, «чтобы удержать цены на розничных рынках в районе инфляции».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в ФАС РФ заявили, что в России на сегодняшний день нет объективных причин для повышения стоимости топлива, а также отметили, что в стране накоплены достаточные резервы топлива.

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