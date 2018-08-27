Южно-Сахалинск, 27 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Свыше миллиона тонн угля перевезла транспортная компания «ОГК Логистик» — первый резидент «Свободный порт Владивосток» (СПВ) на территории Углегорского района Сахалинской области — с начала 2018 года, сообщает 27 августа пресс-служба Минвостокразвития.

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Отмечается, что доставка угля в порты Шахтерск и Углегорск осуществляется с Солнцевского угольного разреза Восточной горнорудной компании. К работе компания приступила в январе этого года, а парк машин предприятий в настоящее насчитывает тридцать грузовиков КамАЗ с прицепами общей грузоподъемностью 1200 тонн. Среднемесячный объем транспортировки составляет порядка 240 тыс. тонн угля.

«Преодоление миллионной отметки важный шаг в становлении и развитии нашего молодого предприятия ОГК Логистик, которое осуществляет производственную деятельность на Сахалине меньше года», — сказал генеральный директор «ОГК Групп» Анатолий Пак.

Дочернее предприятие «ОГК Групп» создано в сентябре 2017 года. Осенью прошлого года компания подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока об осуществлении деятельности резидента СПВ сроком до 2027 года. Объем привлеченных инвестиций в реализацию проекта по перевозке угля в сахалинские порты составил около 250 млн рублей.

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