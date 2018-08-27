Якутск, 27 августа, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Жители Якутии беспокоятся о судьбе республиканской авиакомпании и винят в её неудачах самолёты Суперджет, которыми «Якутия» пополнила свой авиапарк. Авиакомпании рекомендуют продавать отечественные самолёты и менять их на Boeing, пока не поздно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

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Между тем, по информации СМИ, Росавиация потребовала, чтобы «Якутия» сократила в сентябре свою чартерную программу на 10%. Участник ведомственной рабочей группы, на совещании которой было принято это решение, гендиректор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин пояснил, что сокращение пройдёт фактически незаметно для потребителя, так как затрагивает всего четыре даты.

Однако жители республики настроены пессимистично.

«Это начало конца»; «Конец начался ещё много месяцев назад, сейчас же уже финишная прямая»; «Надо развивать малую авиацию. А АК «Якутия» высасывает все средства на развитие в трубу»; «А зачем надо было брать Суперджеты? Боинги купили бы у африканских стран, и не было бы проблем»; «Продавайте эти Суперджеты», — комментируют наложенные ограничения жители республики.

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«Ну все, в сентябре всем, кто летит из Якутска и в Якутск АК «Якутия» вообще капец. Все силы АК «Якутия» будут брошены на обеспечение чартеров, чтобы снова под урезание Росавиацией не попасть», — также опасаются якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае «Якутия» 24 раза задержала вылеты более чем на два часа, а в июле оказалась лидером по числу не совершённых вовремя вылетов. С задержкой ею были осуществлены 14% рейсов.

Директор авиакомпании Ольга Фёдорова назвала причиной участившихся задержек проблемы, возникшие при эксплуатации самолётов Cуперджет, приобретённых у компании «Гражданские самолёты Сухого».

«Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру», — заявила директор «Якутии».

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