Самара, 27 августа, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Французский полузащитник Йоан Молло может вновь стать игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает Sportbox.

(сс) Кирилл Венедиктов / soccer.ru Йоан Молло

Отмечается, что футболист, который на данный момент является свободным агентом, ведёт с клубом переговоры о контракте. Стороны близки к подписанию двухлетнего соглашения.

Напомним, Молло ранее выступал за «Крылья Советов» с 2015 по 2017 год. Также в России он играл за «Зенит». В прошлом сезоне он сыграл шесть матчей за лондонский «Фулхэм».