Сухум, 27 августа, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Россия за прошедшее десятилетие оказала Абхазии ощутимую финансовую помощь. Об этом на торжествах в честь очередной годовщины признания независимости республики заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум. Абхазия

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Он напомнил, что с того момента¸ когда Абхазия перестала быть грузинской автономией, Москва не только поддерживала республику прямыми бюджетными инвестициями, но и финансировала пенсии.

«Общий объём этой финансовой помощи без учёта пенсионных выплат за десять лет превысил 40 млрд рублей», — уточнил Хаджимба.

При этом глава республики отметил, что постепенно Абхазия становится более самостоятельной.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечают День признания Россией их независимости. Исторический Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи президенты России и Южной Осетии подписали 17 сентября 2008 года. Он стал основой для заключения более 80 соглашений, в том числе в сфере безопасности.