Москва, 12 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщила 12 февраля пресс-служба Министерства обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Ту-95МС

Отмечается, что ракетоносцы дальней авиации пробыли в воздушном пространстве более пяти часов, выполнив поставленные задачи при сопровождении истребителем Су-35С.

«Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт у Аляски. Полёт продолжался свыше семи часов. Бомбардировщикам обеспечили истребительное сопровождение многоцелевые Су-30СМ.

Минобороны РФ отметило, что плановые полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также Балтийского, Чёрного морей и Тихого океана лётчики дальней авиации осуществляют регулярно.