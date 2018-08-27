Москва, 27 августа, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепление 24 августа, прибавив в паре с долларом более 1%, тогда как евро понес более скромные потери в пределах 0,8%. Российская валюта выглядела довольно устойчиво и уверенно, пользуясь рыночными факторам, которые сложились в пользу её роста. В результате доллар сполз в район 67 рублей, евро — под отметку 78 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Эти рыночные факторы — ослабление доллара и удорожание нефти. «Американец» падал на Форексе, причем довольно активно, оказавшись под давлением из-за разочарования игроков в выступлении главы ФРС Пауэлла, который выбрал довольно осторожный тон», — отметил эксперт.

Нефть Brent продолжила укрепление, теперь тестируя уровень $76, продолжая «питаться» опасениями относительно санкций против Ирана. Не стоит забывать и о том, что приостановка интервенций в рамках бюджетного правила тоже приободрила рубль, павший жертвой ужесточения санкционной риторики.

«Сегодня, 27 августа, вступают в силу американские санкции, которые должны были быть официально введены еще 22 августа. Основной негатив от этого пакета ограничений российская валюта уже отыграла. Но по факту его введения рынок может увидеть еще одну волну распродаж рубля с последующим восстановлением. Торговый диапазон пары доллар/рубль на ближайшее время — 66,50−68 рублей», — считает Ковалев.

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